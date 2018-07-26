Кемеровский чиновник уволился после сообщения о нецелевых тратах

Кемерово, , 04:40 — REGNUM В Кемеровской области уволился председатель комитета по управлению государственным имуществом Александр Решетов. Как заявили в администрации региона, Решетов ушёл в отставку по собственному желанию. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев уже подписал заявление.

Обязанности председателя КУГИ будет исполнять зампредседателя Елена Конюхова.

Александр Решетов работал в комитете по управлению государственным имуществом с сентября 2011 года. В июне 2018 года председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев направил обращение в прокуратуру по факту нецелевого использования средств благотворительного фонда «Милосердие», за счёт которого, по мнению Тулеева, Александр Решетов трижды отправлял членов своей семьи на отдых за границу.

«В ходе одного из показаний по данному делу господин Решетов, якобы, заявил, что нецелевое использование средств согласовано с Тулеевым. Ответственно заявляю, что это циничная ложь. Во-первых, это противоречит уставным целям фонда, а во-вторых, я расцениваю слова Решетова как целенаправленное, циничное оскорбление, видимо, с целью смягчения своей вины и снятия с себя ответственности. В связи с этим я вновь обращаюсь к прокурору Кемеровской области и прошу в ходе расследования проверить данную информацию и, в случае её подтверждения, привлечь Решетова к уголовной ответственности за ложные показания, клевету и оскорбление моих чести и достоинства», — заявлял ещё в июне Аман Тулеев.

Благотворительный общественный фонд «Милосердие» создан при комитете по управлению государственным имуществом Кемеровской области на добровольные средства учредителей.