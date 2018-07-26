Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Японии казнили членов экстремистской секты

Политика

Теперь все смертные приговоры приведены в исполнение

Токио, 26 июля 2018, 04:43 — REGNUM  Смертные приговоры шестерых членов экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приведены в исполнение, сообщает японское агентство Kyodo.

Таким образом, все смертные приговоры, вынесенные в адрес этой секты были приведены в исполнение.

Ранее, 6 июля, были казнены лидеры организации, включая основателя секты Секо Асахара, «военного министра» Киехидэ Хаякава и Томомаса Накагава, отвечавшего за разработку газов. Тело Секо Асахары было кремировано после приведения приговора в исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, международная правозащитная организация Amnesty International осудила казнь членов секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав казни беспрецедентными для японской истории последних лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International осудила казнь лидеров секты «Аум Синрикё»* в Японии

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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