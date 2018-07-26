Российские летчики уничтожили крылатые ракеты условного противника

Астрахань, , 04:25 — REGNUM В Астраханской области прошли учения, в ходе которых военные летчики на самолетах МиГ-29СМТ уничтожили крылатые ракеты и беспилотники условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Роль условного противника выполнили экипажи Су-34 и Су-35С, которые взлетали с аэродрома в Липецкой области. В ходе воздушных дуэлей были разыграны дальние ракетные и ближние маневренные воздушные бои», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что экипажи самолетов отработали электронные пуски ракет, противоракетное маневрирования и фигуры высшего пилотажа. В завершении учения летчики провели практические пуски управляемых ракет по воздушным мишеням.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля летчики истребителей МиГ-29, базирующихся на российской авиабазе «Эребуни» в Армении, отработали перехват воздушных целей условного противника в ходе тактических учений совместо с мотострелковыми подразделениями.

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