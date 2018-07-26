Си Цзиньпин: мир стоит перед выбором между сотрудничеством и конфронтацпей

Йоханнесбург, ЮАР, , 03:59 — REGNUM Грядущее десятилетие коренным образом изменит систему глобального управления через неудачи, угрозу терроризма и политики односторонности и протекционизма, считает председатель КНР Си Цзиньпин, о чем заявил, выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

«Следующее десятилетие принесет реорганизацию глобальной системы управления. Мир движется в сторону многополярности и масштабной экономической глобализации через неудачи. Геополитические горячие точки продолжают появляться, а мрачная тень терроризма и вооруженных конфликтов продолжает преследовать нас. Многополярность и протекционизм продолжают нарастать, нанося мощный удар по многополярному торговому режиму», — заявил глава КНР.

По его словам, международное сообщество достигло новой развилки, встав перед выбором между сотрудничеством и конфронтацией, между политикой открытости и замкнутости, а также «между взаимной выгодой и разорения соседа».

«Таким образом, эволюция глобальной системы управления окажет глубокое влияние на развитие всех стран и в частности появляющихся рынков и развивающихся стран, и, конечно, на стабильность во всем мире», — продолжил председатель Си.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин также отметил новые вызовы очередной научной революции и расстановки геополитических сил в регионе в грядущем десятилетии.

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