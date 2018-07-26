Посольство в США назвало дату очередного заседания суда по «делу Бутиной»

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Очередное заседание в Вашингтоне по делу Марии Бутиной, обвиняемой в заговоре против интересов США, состоится 10 сентября, сообщили в пресс-службе посольства России в Соединенных Штатах.

«Следующее заседание состоится 10 сентября, — отметили в ведомстве. — Завтра, 26 июля, мы вновь посетим Марию в тюрьме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты посетили Бутину сидящую в одиночной камере, 25 июля. Они отметили, что она спокойна и уверенно ведет себя.

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