Посольство: В «деле Марии Бутиной» используется тактика «дела Скрипаля»

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Тактика так называемого дела Скрипаля применяется американской стороной в отношении арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной, сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Такие выводы сделаны российскими дипломатами после посещении Бутиной в тюрьме 25 июля.

По словам дипломатов, Вашингтон требует секретности в деле Бутиной, стараясь, по-видимому, ограничить к нему доступ общественности.

«Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей», — отметили в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сказал, что его подзащитную поместили в отдельную камеру.

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