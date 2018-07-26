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Посольство: В «деле Марии Бутиной» используется тактика «дела Скрипаля»

Политика

Ни в Лондоне, ни в Вашингтоне не хотят прозрачности расследований

Вашингтон, 26 июля 2018, 03:51 — REGNUM  Тактика так называемого дела Скрипаля применяется американской стороной в отношении арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной, сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Такие выводы сделаны российскими дипломатами после посещении Бутиной в тюрьме 25 июля.

По словам дипломатов, Вашингтон требует секретности в деле Бутиной, стараясь, по-видимому, ограничить к нему доступ общественности.

«Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей», — отметили в посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сказал, что его подзащитную поместили в отдельную камеру.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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