Помпео назвал Китай главным соперником США

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Главным соперником США на ближайшее десятилетие является Китай, заявил госсекретарь американского госдепа Майк Помпео на слушаниях в комитете иностранных дел в конгрессе сенатору Майку Рубио.

Майк Рубио выразил обеспокоенность растущей мощью Китая, а также успехами КНР в области информационных технологий. В качестве одного из таких успехов Рубио назвал запуск сети 5G в Китае.

«То, что вы назвали сейчас — серьезной вызов для США на ближайшие годы или десять лет… У Китая сильная экономика и они выходят на такую позицию, где способны соперничать с США. А страны вроде России, имеющие не такую сильную экономику, не смогут некоторое время оказывать такого влияния», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай продолжает осуществлять давление на американских фермеров, чтобы заставить Белый дом позволить Пекину «пользоваться Штатами».

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