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Си Цзиньпин: нас ждет новый виток научной революции в грядущем десятилетии

Политика

Из выступления главы КНР на саммите БРИКС

Пекин, 26 июля 2018, 03:34 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин поделился видением изменений в науке и технике, которые произойдут в ближайшее десятилетие во время форума БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

«Следующее десятилетие станет ключевым, в котором новые глобальные драйверы роста сменят старые. Новый этап революции и трансформации науки, технологий и промышленности выведут на сцену искусственный интеллект, «большие данные», квантовую информацию и биотехнологии. Они дадут жизнь огромному числу новых сфер промышленности и форм бизнеса, что фундаментально изменит мировое развитие и жизнь людей», — заявил председатель Си, отметив, что необходимо ухватиться за новые возможности.

Напомним, что саммит стран БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с 25 по 27 июля проходит в южноафриканском Йоханнесбурге. Нынешний саммит стал юбилейным десятым.

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