Си Цзиньпин: нас ждет новый виток научной революции в грядущем десятилетии

Пекин, , 03:34 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поделился видением изменений в науке и технике, которые произойдут в ближайшее десятилетие во время форума БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

«Следующее десятилетие станет ключевым, в котором новые глобальные драйверы роста сменят старые. Новый этап революции и трансформации науки, технологий и промышленности выведут на сцену искусственный интеллект, «большие данные», квантовую информацию и биотехнологии. Они дадут жизнь огромному числу новых сфер промышленности и форм бизнеса, что фундаментально изменит мировое развитие и жизнь людей», — заявил председатель Си, отметив, что необходимо ухватиться за новые возможности.

Напомним, что саммит стран БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, с 25 по 27 июля проходит в южноафриканском Йоханнесбурге. Нынешний саммит стал юбилейным десятым.

Читайте развитие сюжета: Си Цзиньпин: «Следующее десятилетие стремительно изменит расстановку сил»