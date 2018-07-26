Четверг, 26 Июля 2018 года
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Помпео – о санкциях: Трамп ничего не обещал Путину

Политика

Встреча в Хельсинки не остановила санкционную войну с Россией

Вашингтон, 26 июля 2018, 03:21 — REGNUM  Смягчения антироссийских санкций американская сторона Москве не обещала, заявил госсекретарь США Майк Помпео в конгрессе.

Комментируя обсуждение вопроса по санкциям на переговорах американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, Помпео сказал:

«Могу подтвердить, что не было взято на себя никаких обязательств поменять эту политику каким бы то ни было образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выпустили декларацию по Крыму, в которой говорится, что политикой Штатов является отказ от «признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Помпео «прошелся» по Крыму, дабы выгородить Трампа перед конгрессом

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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