Пушков: Блокируя Минские соглашения, Киев потеряет Донбасс

Москва, , 02:56 — REGNUM Украина специально блокирует выполнение Минских соглашений и саботирует переговоры Минской группы по Донбассу, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, разыгрывая карту блокировки Минских соглашений. Но это путь к окончательной утрате Донбасса, который давно уже не видит себя в составе нынешней Украины. И западные страны Киеву здесь никак не помогут», — заявил он.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1022189208323219456

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал «неадекватным» поведения представителя Украины на переговоров по Донбассу Ирину Геращенко, которая фактически сорвала очередной этап встречи рабочей группы.

Также напомним, что Ирина Геращенко опоздала на час на заседание Минской группы и вместо конструктивного диалога перешла к антироссийским высказываниям, не имевшим отношения к повестке дня. Также Геращенко оскорбила представителя от Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарью Морозову.

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