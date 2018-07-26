МИД Китая призвал иностранные компании уважать чувства китайского народа

Пекин, , 02:39 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что ряд американских компаний изменили позиционирование Тайваня на своих вебсайтах, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

По словам Гэна, Китай ожидал, что иностранные компании проявят уважение к суверенитету и территориальной цельности страны, правильным образом отреагировав на разосланное в апреле 2018 года Управлением гражданской авиации Китая письмо 44 иностранным авиакомпаниям. Китайская сторона заметила позитивные подвижки в этом направлении.

«Китай намерен делить возможности для развития с иностранными компаниями и рад приветствовать инвесторов в Китае. Мы защитим их законные права и интересы в согласии с законом и предоставим справедливые возможности для их деятельности», — заявил Гэн, призвав их, однако, «соблюдать китайские законы и правила, суверенитет и территориальную целостность, а также чувства китайского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНР напомнил США о необходимости соблюдать принцип «одного Китая» в отношение Тайваня в рамках консенсуса 1992 года, где Тайвань признан неотъемлемой частью Китая. Требование возникло после того, как выяснилось, что целый ряд американских авиакомпаний считают Тайвань независимым.

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