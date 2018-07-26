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Пушков: невменяемые «переговорщики» способны только срывать соглашения

Политика

Представитель Украины знакома сенатору по неадекватному поведению в ПАСЕ

Москва, 26 июля 2018, 02:33 — REGNUM  Срыв переговоров Минской группы по Донбассу вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

«Не удивлён: знаю её по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая. Такого рода «переговорщики» способны только войну объявлять. Киев и направляет их для срыва соглашений», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1022121332589375488

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Ольга Кобцева рассказала о срыве переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Переговоры сорвала киевский представитель Ирина Геращенко, которая опоздала на час и вместо конструктивного обсуждения повестки дня сразу перешла к антироссийским высказываниям.

Также отмечается, что Геращенко на встрече нахамила представителю Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарье Морозовой и покинула заседание. В результате на переговорах киевскую сторону представляли лишь эксперты, не уполномоченные принимать решения.

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