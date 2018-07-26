Четверг, 26 Июля 2018 года
03:25:50 МСК

В бассейне реки Меконг стартовал 72-й международный речной патруль

Политика

Шесть судов с более, чем 100 правоохранителями на борту принимает участие в миссии, целью которой является борьба с преступностью

В бассейне реки Меконг стартовал 72-й международный речной патруль
Река Меконг

Пекин, 26 июля 2018, 02:16 — REGNUM  На реке Меконг стартовал 72-й совместный патруль правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Шесть судов с более, чем 100 правоохранителями на борту принимает участие в миссии, целью которой является борьба с преступностью в районе бассейна реки Меконг. Патруль проведет случайные инспекции кораблей в водах реки в основных районах, представляющих особый интерес, включая «золотой треугольник» наркоторговли.

Напомним, что совместные патрули проводятся регулярно с декабря 2011 года после того, как два грузовых корабля КНР были захвачены бандитами, убившими 13 членов экипажа в водах Таиланда 5 октября 2011 года. Река Меконг протекает через территорию Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама, являясь ключевой транспортной магистралью в регионе.

Читайте также: Международный речной патруль стартовал в «золотом треугольнике» реки Меконг

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика преступлений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить