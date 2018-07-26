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Брюссель призвал Вашингтон заняться сокращением пошлин

Политика

Юнкер: Мы с США вовсе не враги

Вашингтон, 26 июля 2018, 02:18 — REGNUM  Уменьшение пошлин должно стать установкой экономической политики не только Европейского союза, но и США, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Комментируя сложившуюся вокруг торговых отношений США и ЕС ситуацию, Юнкер сказал:

«Мы должны сосредоточиться на уменьшении пошлин, а не их увеличении».

При этом Юнкер назвал Вашингтон «близким союзником» Брюсселя. По его словам, ЕС и США надо работать вместе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 24 июля заявил, что был бы за отказ от торговых барьеров с ЕС, если бы партнеры сделали то же самое.

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Торговые войны США
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