Главный консультативный орган Китая примет ряд решений на встрече в августе

Пекин, , 01:56 — REGNUM Постоянный Комитет Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) соберется с 20 по 22 августа в Пекине, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Решение было принято седьмой встрече председателей и вице-председателей Всекитайского комитета НПКСК 13-го созыва под председательством Ван Яна, говорится в резолюции встречи. Члены НПКСК продолжат изучать и осмыслять реформы, начатые на 18-м съезде Компартии Китая в 2012 году, объясняя их общественности.

На прошедшей встрече были приняты рабочие варианты протоколов, которые затем будут предложены на рассмотрение Постоянному комитету в августе. Председатель и вице-председатели также приняли решение отозвать членство Цзэн Чжицюаня в рядах Всекитайского комитета НПКСК, что также будет окончательно рассмотрено в августе. Цзэн подозревается в «различных серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов», о чем было сказано в постановлении Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины 11 июля 2018 года.

Напомним, что НПКСК является главным консультативным органом Китая, в который входят представители научной интеллигенции и бизнеса страны. Как правило, все его члены являются представителями восьми некоммунистических партий Китая и различных общественных организаций. Также широко представлены малочисленные народности страны и зарубежные диаспоры.