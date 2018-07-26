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Лавров: Россия внесла значительный вклад в деколонизацию Африки

Политика

«Россия внесла значительный вклад в процессы деколонизации и становление молодых независимых государств континента»

Москва, 26 июля 2018, 01:49 — REGNUM  Россия внесла большой вклад в деколонизацию и становление независимости ряда африканских государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

"Мы поддерживаем дальнейшее укрепление суверенитета африканских стран, осуществление ими самостоятельного выбора пути развития и сохранение национальной самобытности», — подчеркнул он.

Также Лавров отметил, что африканский регион к югу от Сахары это один из наиболее динамично развивающихся регионов планеты, который играет большую роль на мировом рынке природных ресурсов. Российский министр заявил, что Африка сейчас является одним из «наиболее привлекательных инвестиционных пространств».

Напомним, с 25 по 27 июля в столице ЮАР Йоханнесбурге состоится десятый саммит лидеров стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также в мероприятии примут участие главы Намибии, Анголы, Габона, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины и Ямайки.

Как сообщало ИА REGNUM, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что потенциал БРИКС достаточен, чтобы стать площадкой для сопряжения интеграционных процессов, и отметил, что БРИКС открыт для конструктивного взаимодействия.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: БРИКС расширяет глобальный охват

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