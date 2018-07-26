В Сирии ВВС Израиля разбили позиции ИГ*

Москва, , 01:57 — REGNUM Боевые и ракетные установки террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии уничтожены ударом израильской армии, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака проведена 25 июля — в ответ на провокацию со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): террористы провели ракетный обстрел израильской территории из сирийской провинции Эль-Кунейтра.

В ответ Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом, разбомбив ракетные установки боевиков. Уточняется, что российские военные в Сирии поблагодарили израильскую сторону за ликвидацию террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля вооруженные силы Израиля заявили, что нанесли удар по установке на территории Сирии, которая выпускала две ракеты по израильской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля атаковали ракетную установку на территории Сирии