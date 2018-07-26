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Пашинян: С Путиным оказалось легче, чем думал – он прямой в разговоре

Политика

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который специально прибыл в Ереван для интервью с премьер-министром Николом Пашиняном, опубликовал основные, по его мнению, высказывания премьера

Пашинян: С Путиным оказалось легче, чем думал – он прямой в разговоре
Иллюстрация:  echo.msk.ru
Никол Пашинян и Алексей Венедиктов (слева)

Ереван, 26 июля 2018, 01:02 — REGNUM  Охрана российскими пограничниками армяно-турецкой и армяно-иранской границы «сохранится, так как это очень сильно помогает Армении». Об этом в интервью «Эхо Москвы» сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, который специально прибыл в Ереван для интервью с Пашиняном, опубликовал основные, по его мнению, высказывания Пашиняна. Интервью будет опубликовано 26 июля.

Так Пашинян отметил, что с президентом России Владимиром Путиным «оказалось легче, чем думал — Путин прямой в разговоре».

Из армяно-российских отношения Венедиктов также выделил следующие высказывания Пашиняна: «102 российская военная база в Армении существует в интересах безопасности Армении», «угроза войны с Азербайджаном возрастает и у России есть все возможности удержать Алиева от войны», атомную энергетику Армения будет развивать и «надеюсь, что Россия поможет построить еще одну атомную станцию».

Из внутриполитических вопросов главреду «Эха Москвы» запомнились слова Пашиняна о том, что правительство намерено менять Конституцию, чтобы «армяне из диаспоры, включая российских могли служить в правительственных структурах Армении».

Кроме того, глава армянского правительства отметил, что его сын действительно «пошел добровольцем» служить в Карабахе.

Что касается внеочередных парламентских выборов, то по словам Пашиняна, они «могут пройти и в октябре, и в ноябре, и в декабре. Вплоть до мая».

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Армяно-российские отношения
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