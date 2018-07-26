Четверг, 26 Июля 2018 года
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Трамп пригрозил ЕС торговой войной

Политика

США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов

Вашингтон, 26 июля 2018, 01:08 — REGNUM  Чтобы не допустить торговой войны. Евросоюзу пришлось идти на уступки президенту США, сообщает телеканал CNBC.

США увеличат экспорт сжиженного газа в ЕС, а также ЕС будет покупать больше сельхозпродукции у Штатов и снизит промышленные тарифы. Американский президент Дональд Трамп заявляет, что стороны будут вести переговоры по поводу ввозных пошлин на сталь и алюминий. Он пояснил:

«США и ЕС создали рабочую группу, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия».

Напомним, 1 июня США ввели десятипроцентные пошлины на ввоз алюминия и двадцатипроцентные — на импорт стали, на что Еврокомиссия ввела на ряд американских товаров также тариф двадцать пять процентов. А 25 июля Трамп предложил отказаться от пошлин, убрав торговые барьеры.

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Торговые войны США
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