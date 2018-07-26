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Пушков: Помпео «прошелся» по Крыму, дабы выгородить Трампа перед конгрессом

Политика

Ничего нового Помпео не сказал

Москва, 26 июля 2018, 01:08 — REGNUM  Антироссийское заявление американского госсекретаря Майка Помпео о Крыме и санкциях преследует цель ослабить негатив вокруг критики президента США Дональда Трампа со стороны его противников в конгрессе, 26 июля написал в Twitter член Совфеда Алексей Пушков.

«Заявление Помпео по Крыму не имеет значения ни для статуса Крыма в составе РФ, ни для отношений Россия — США. Позиция США известна, — написал Пушков. — Заявление имеет целью снизить накал критики Трампа в США после Хельсинки и закрепить позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео, выступая в конгрессе, заявил, что Вашингтон не признает Крым российским и смягчит санкции не раньше, чем Украина обретет контроль над этой российской территорией.

Читайте ранее в этом сюжете: Пока Крым не будет украинским? Помпео навечно «продлил» санкции против РФ

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