Четверг, 26 Июля 2018 года
01:53:44 МСК

Пока Крым не будет украинским? Помпео навечно «продлил» санкции против РФ

Политика

Не будет смягчения

Пока Крым не будет украинским? Помпео навечно «продлил» санкции против РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 26 июля 2018, 00:46 — REGNUM  Антироссийские санкции могут быть смягчены только после возврата Россией Украине контроля над Крымом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в конгрессе.

«Не будет смягчения санкций, связанных с Крымом, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине», — сказал Помпео.

Напомним, США использовали воссоединение Крыма с Россией как повод для введения антироссийских санкций, которые с 2014 неоднократно расширялись. При этом Вашингтон надавил на Европейский союз, который, вопреки своим экономическим интересам, придерживается политики антироссийских рестрикций.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России отреагировал на «Крымскую декларацию» Госдепартамента США

Читайте развитие сюжета: Пушков: Помпео «прошелся» по Крыму, дабы выгородить Трампа перед конгрессом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить