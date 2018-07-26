Пока Крым не будет украинским? Помпео навечно «продлил» санкции против РФ

Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Антироссийские санкции могут быть смягчены только после возврата Россией Украине контроля над Крымом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в конгрессе.

«Не будет смягчения санкций, связанных с Крымом, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине», — сказал Помпео.

Напомним, США использовали воссоединение Крыма с Россией как повод для введения антироссийских санкций, которые с 2014 неоднократно расширялись. При этом Вашингтон надавил на Европейский союз, который, вопреки своим экономическим интересам, придерживается политики антироссийских рестрикций.

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