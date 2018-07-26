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Болтон: Трамп встретится с Путиным после окончания охоты на ведьм

Политика

Американский чиновник назвал срок окончания «охоты на ведьм»

Болтон: Трамп встретится с Путиным после окончания охоты на ведьм
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 26 июля 2018, 00:30 — REGNUM  Встреча президентов США и России состоится после того, как окончится охота на ведьм, заявил Джон Болтон, советник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности.

Комментируя широко обсуждаемый вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Болтон заявил:

«Президент считает, что следующая встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения охоты на ведьм, связанной с Россией».

Американски чиновник уточнил, что охоты на ведьм в новом году уже не будет, поэтому российско-американский саммит на высочайшем уровне нужно планировать после 1 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп и Путин 16 июля встречались в Хельсинки, вскоре после чего в СМИ появились сведения о возможном визите российского президента в США.

Напомним, фраза об охоте на ведьм адресует к теме выборов, в результате которых Трамп пришел к власти, по мнению его врагов — при помощи «российского вмешательства».

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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