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ВМФ Украины не может выполнять комплексные задачи на море — эксперт

Политика

Ко всему прочему, у Украины нет противокорабельного вооружения

ВМФ Украины не может выполнять комплексные задачи на море — эксперт
Бумажный кораблик

Киев, 25 июля 2018, 23:55 — REGNUM  Во время воссоединения Крыма с Россией, Украина потеряла основу своего флота и теперь ВМФ страны не способны решать на море сложные задачи, заявил глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут 25 июля во время пресс-конференции в Киеве.

«Остатки корабельного состава, который вернули россияне, на сегодня не способны выполнять никаких комплексных задач в море», — считает Чмут.

Эксперт также отметил, что без государственной программы финансирования ВМФ ситуацию исправить нельзя.

Напомним, в начале июля 2018 года глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что, несмотря на «российскую агрессию», украинский флот возрождается.

Читайте подробнее: Турчинов: Морской флот Украины возрождается

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Военно-морской флот
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