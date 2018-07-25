Еврокомиссия: переговоры Юнкера с Трампом были «продуктивными»

Брюссель, , 23:42 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп завершили встречу, которая может быть охарактеризована как «продуктивная», сообщается 25 июля на странице старшего пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса в Twitter.

«Продуктивная встреча Юнкера и Трампа только что завершилась», — указано в сообщении пресс-секретаря ЕК.

О результатах переговоров пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Евросоюзом на данный момент происходит торговая война, в ходе которой обе стороны вводят дополнительные торговые пошлины на товары друг друга.

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