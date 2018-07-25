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Еврокомиссия: переговоры Юнкера с Трампом были «продуктивными»

Политика

Торговая война между США и Евросоюзом далека от завершения

Еврокомиссия: переговоры Юнкера с Трампом были «продуктивными»
Иллюстрация: The White house
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп

Брюссель, 25 июля 2018, 23:42 — REGNUM  Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп завершили встречу, которая может быть охарактеризована как «продуктивная», сообщается 25 июля на странице старшего пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса в Twitter.

«Продуктивная встреча Юнкера и Трампа только что завершилась», — указано в сообщении пресс-секретаря ЕК.

О результатах переговоров пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, между США и Евросоюзом на данный момент происходит торговая война, в ходе которой обе стороны вводят дополнительные торговые пошлины на товары друг друга.

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Торговые войны США
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