Четверг, 26 Июля 2018 года
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ВВС Израиля атаковали ракетную установку на территории Сирии

Политика

Поводом для атаки стал случайный перелет ракеты, выпущенной из нее в ходе боя правительственных войск с террористами

ВВС Израиля атаковали ракетную установку на территории Сирии
Истребитель F-16 израильских ВВС

Тель-Авив, 25 июля 2018, 23:23 — REGNUM  Боевые самолеты израильских ВВС нанесли удар по установке, выпустившей две ракеты в сторону израильской территории из Сирии, сообщает 25 июля аккаунт пресс-службы вооруженных сил Израиля в Twitter.

«В ответ на две ракеты, запущенные с нее в сторону израильской территории из Сирии, самолёт Армии обороны Израиля поразил ракетную установку, из которой они были запущены», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом израильские военные отмечают, что пуск ракет носил случайный характер и произошел в ходе боя между сирийскими войсками и «оппозицией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия Израиля сбила сирийский боевой самолет над Голанскими высотами.

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