Президент Украины восторженно подержал «Крымскую декларацию»

Киев, , 23:08 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео». Он опубликовал сообщение 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко назвал документ «достойным ответом на гибридную провокацию Кремля в Хельсинки».

По словам Порошенко, «друзья Украины» должны единым фронтом вынудить Россию «остановить агрессию».

Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство США выпустило декларацию, в которой сказано, что США никогда не признают воссоединения Крыма с остальной Россией.

Читайте также: МИД России отреагировал на «Крымскую декларацию» Госдепартамента США