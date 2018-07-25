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Президент Украины восторженно подержал «Крымскую декларацию»

Политика

Порошенко считает документ «историческим»

Президент Украины восторженно подержал «Крымскую декларацию»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 25 июля 2018, 23:08 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео». Он опубликовал сообщение 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко назвал документ «достойным ответом на гибридную провокацию Кремля в Хельсинки».

По словам Порошенко, «друзья Украины» должны единым фронтом вынудить Россию «остановить агрессию».

Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство США выпустило декларацию, в которой сказано, что США никогда не признают воссоединения Крыма с остальной Россией.

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Воссоединение Крыма с Россией
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