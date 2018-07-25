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Помпео обещает России тяжелые последствия за ее «вмешательство» в выборы

Политика

О «российском вмешательстве» говорят давно, но доказать никак не могут

Помпео обещает России тяжелые последствия за ее «вмешательство» в выборы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Страх

Вашингтон, 25 июля 2018, 23:01 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вмешательство России в американские выборы принесет ей «тяжелые последствия».

Такое заявление госсекретарь США сделал 25 июля в американском сенате

«Попытки вмешаться в нашу демократию приведут к тяжелым последствиям», — сказал Майк Помпео.

Напомним, в США до сих пор обсуждают тему вмешательства России во всевозможные выборы. «Вмешательство» обсуждают в США почти все, однако никто не может доказать его или опровергнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отзывался на эти обвинения и назвал их «абсолютно голословными».

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Российско-американские отношения
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