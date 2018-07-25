Россия пытается привлечь США к решению украинского вопроса — эксперт

Киев, , 22:55 — REGNUM С помощью идеи референдума о статусе Донбасса Россия пытается решить вопрос Украины вне нормандского формата, без Европы, заявил директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 25 июля в эфире телеканала NewsOne.

«Референдум не будет поддержан ни одной из заинтересованных сторон, да и России он по большому счету не нужен, поскольку это в конечном итоге возложит социально-экономический груз по содержанию Донбасса на Россию», — считает политолог.

При этом Бортник считает успехом российской дипломатии готовность Дональда Трампа обсуждать Украину без любых стартовых требований и принципов.

Напомним, 24 июля представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не поддерживают идею референдума, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки.

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