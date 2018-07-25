МИД России отреагировал на «Крымскую декларацию» Госдепартамента США

Москва, , 22:41 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Госдепартаментом США «Крымской декларации», провозглашающей непризнание Крыма частью России официальной позицией Соединённых Штатов.

Как отметила Мария Захарова, в Москве «знают цену» подобным «судьбоносным декларациям» Вашингтона.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Госдепартамент США обнародовал декларацию за подписью государственного секретаря Майка Помпео, в которой указано, что Вашингтон никогда не признают Крым частью России. При этом в документе содержится призыв к российской стороне «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

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