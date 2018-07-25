Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии

Иерусалим, Израиль, , 22:40 — REGNUM Власти Израиля сообщили о ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии, 25 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент представители безопасности ищут ракету, которая, предположительно, приземлилась в акватории Галилейского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль и неправительственные вооруженные группы в Сирии неоднократно обменивались ударами на голанских высотах, однако до Галилейского моря ракеты со стороны Сирии ранее еще не долетали.

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