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В Вашингтоне рассказали о следующей встрече Путина с Трампом

Политика

По мнению советника президента США, она состоится не ранее 2019 года

В Вашингтоне рассказали о следующей встрече Путина с Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 25 июля 2018, 22:18 — REGNUM  Следующая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти не ранее 2019 года, заявил 25 июля советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Президент считает, что следующая встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения охоты на ведьм, связанной с Россией. Поэтому мы пришли к выводу, что это будет после 1 января будущего года», — сказал Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 16 июля в Хельсинки. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Переговоры завершились без какого-либо результата.

В частности, президент России Владимир Путин оценил встречу с президентом США как разминочную и заявил, что не ожидал от нее каких-то заметных результатов.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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