Руководство Польши продолжит работать над поправками в конституцию

Варшава, , 22:00 — REGNUM Руководство Польши продолжит работу над подготовкой поправок в конституцию страны. Об этом 25 июля заявил спикер сената Польши Станислав Карчевский, передаёт wPolityce.

«Инициатива президента уже принесла свои плоды. Она показала, что дебаты об изменении конституции необходимы. Я уверен, что мы вместе с президентом продолжим работу над поправками», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня верхняя палата парламента Польши большинством голосов отклонила проект постановления президента о проведении в референдума по вопросу об изменении конституции.

С предложением о внесении изменении в основной закон страны президент Польши Анджей Дуда выступил в мае текущего года.

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