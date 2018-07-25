Среда, 25 Июля 2018 года
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ИГ* взяло ответственность за теракт в сирийской Эс-Сувейде

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Эс-Сувейда, Сирия, 25 июля 2018, 22:17 — REGNUM  Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт в сирийской Эс-Сувейде, 25 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению группировки, 25 июля ей было совершено несколько «скоординированных взрывов» в Эс-Сувейде и окрестных поселениях.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв теракта 25 июля в Эс-Сувейде к настоящему моменту уже достигло 215 человек. Сотни раненых в результате взрыва на городском рынке остаются в больницах.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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