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Обстрел, устроенный израильскими военными, привел к гибели двух палестинцев

Политика

Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии

Обстрел, устроенный израильскими военными, привел к гибели двух палестинцев
Иллюстрация: Photo RNW.org
Палестина

Тель-Авив, 25 июля 2018, 21:29 — REGNUM  Двое палестинцев убиты и еще один тяжело ранен в результате израильского артиллерийского обстрела района на границе сектора Газа, сообщает 25 июля РИА Новости со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

По информации агентства, израильский артиллерийский удар был нанесен по восточной окраине города Газа.

Напомним, ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что позиции боевиков ХАМАС подверглись удару в ответ на обстрел военнослужащих армии Израиля с территории палестинского анклава.

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