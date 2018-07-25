ЕСПЧ призывает Олега Сенцова завершить голодовку

Страсбург, Франция, , 21:14 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в российской тюрьме за терроризм, прекратить голодовку. Соответствующий призыв опубликован сегодня, 25 июля, на официальном сайте ЕСПЧ.

В ЕСПЧ просят Сенцова прекратить голодовку, а также не отказываться от предлагаемого лечения. Кроме того, суд просит российские власти предоставить Сенцову необходимое лечение.

Стоит отметить, что призывы эти носят скорее пропагандистский характер, так как ни о какой голодовке Сенцова речь не идёт. Известно, что заключенный Сенцов получает поддерживающую терапию от тюремных медиков. Сенцов, с его разрешения, каждый день получает капельницу с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков и витаминов.

Кроме того, у Сенцова нет жалоб на качество оказываемой ему помощи. Ни он, ни его защита также не жаловались на условия содержания.

Напомним, Сенцов был приговорён к 20 годам тюрьмы и отбывает этот срок в салехардской колонии, более известной как «Белый медведь». Свой срок Сенцов получил в 2015 году за организацию террористических актов в Крыму.

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