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Путин обсудил с членами Совета безопасности России предстоящий саммит БРИКС

Политика

Саммит БРИКС пройдёт 26–27 июля в Йоханнесбурге

Москва, 25 июля 2018, 21:14 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 25 июля провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, на совещании обсуждались вопросы, связанные с открывающимся в ЮАР саммитом БРИКС и запланиированными на полях этого мероприятия международными контактами российского лидера.

«Отдельно рассматривались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня», — говорится также в сообщении.

Напомним, десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдёт 26−27 июля в Йоаннесбурге. В ходе саммита лидеры страны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях, а также вопросы региональной и мировой повестки.

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