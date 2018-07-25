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Вместо чрезвычайного положения: Турция принимает закон о нацбезопасности

Политика

Закон уже принят парламентом и ожидает подписи президента

Вместо чрезвычайного положения: Турция принимает закон о нацбезопасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдат. Турция

Анкара, 25 июля 2018, 21:20 — REGNUM  Парламент Турции принял закон о национальной безопасности, который легализует большую часть мер ранее снятого чрезвычайного положения без введения чрезвычайного положения, 25 июля передает агентство Associated Press.

Так, новый закон, который должен быть подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, позволит проводить «чистки» военных и госслужащих ещё три года. Кроме того, он позволит содержать под стражей граждан без предъявления обвинений до 12 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения действовал в Турции два года, после попытки госпереворота в июле 2016 года. По обвинениям в причастности к перевороту властями были арестованы около 77 тыс. человек, около 130 тыс. служащих были уволены.

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