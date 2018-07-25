Вместо чрезвычайного положения: Турция принимает закон о нацбезопасности

Анкара, , 21:20 — REGNUM Парламент Турции принял закон о национальной безопасности, который легализует большую часть мер ранее снятого чрезвычайного положения без введения чрезвычайного положения, 25 июля передает агентство Associated Press.

Так, новый закон, который должен быть подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, позволит проводить «чистки» военных и госслужащих ещё три года. Кроме того, он позволит содержать под стражей граждан без предъявления обвинений до 12 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения действовал в Турции два года, после попытки госпереворота в июле 2016 года. По обвинениям в причастности к перевороту властями были арестованы около 77 тыс. человек, около 130 тыс. служащих были уволены.

Читайте также: В Турции отменено чрезвычайное положение, введённое в 2016 году