Число жертв теракта на выборах в Пакистане продолжает расти

Кветта, Пакистан, , 20:47 — REGNUM Число жертв теракта на избирательном участке в пакистанской Кветте достигло 31 человека, 25 июля передает агентство Reuters.

По сообщениям медиков, число жертв нападения может ещё возрасти — в больницах Кветты остаются десятки раненых, некоторые — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали избирательный участок в Кветте, на котором проходило голосование за кандидатов в национальный парламент.

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