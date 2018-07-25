Число жертв теракта на выборах в Пакистане продолжает расти

Кветта, Пакистан, 25 июля 2018, 20:47 — REGNUM Число жертв теракта на избирательном участке в пакистанской Кветте достигло 31 человека, 25 июля передает агентство Reuters.
По сообщениям медиков, число жертв нападения может ещё возрасти — в больницах Кветты остаются десятки раненых, некоторые — в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали избирательный участок в Кветте, на котором проходило голосование за кандидатов в национальный парламент.
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