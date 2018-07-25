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Сенат Польши отклонил инициативу президента о конституционном референдуме

Политика

Большинство сенаторов воздержалось в ходе голосования

Сенат Польши отклонил инициативу президента о конституционном референдуме
Иллюстрация: Senat.gov.pl
Сенат Польши

Варшава, 25 июля 2018, 20:30 — REGNUM  Сенат Польши на заседании 25 июля отклонил проект постановления президента о проведении в стране референдума по вопросу внесения поправок в конституцию, передаёт PAP.

Как сообщается, против инициативы выступили 30 членов верхней палаты парламента, 10 голосовали «за» и ещё 52 сенатора воздержались.

Как передавало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда в мае предложил внести изменения в основной закон страны, которые предусматривают, в числе прочего, повышение роли президента в системе госуправления.

Референдум по данному вопросу предлагалось провести в ноябре 2018 года, когда в Польше будет праздноваться столетие независимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше представлен проект проведения референдума о правках к Конституции

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