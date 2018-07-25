Аккаунты движения «Россия выбирает» заблокировали в соцсетях

Москва, , 20:22 — REGNUM Аккаунты общественного движения по наблюдению за выборами «Россия выбирает» были удалены в социальных сетях Facebook, Instagram и заблокированы в Twitter. Также Twitter заблокировал аккаунт сооснователя движения «Россия выбирает» и федерального координатора «Национального общественного мониторинга» Елены Бабченковой.

«Facebook и Instagram удалили аккаунты движения, Twitter приостановил доступ к аккаунту движения и моему собственному без всякого предупреждения, — рассказала Бабченкова. — Думаю, это связано с нашей деятельностью по наблюдению за выборами в России. Площадки, которые позиционируют себя как самые открытые и демократичные, блокируют и удаляют аккаунты пользователей и общественных организаций. Нам очень жаль, что это происходит, что такие популярные сервисы, по сути, осуществляют цензуру».

«Мы направили запросы, однако до настоящего времени никакого ответа по поводу причин блокировки и удаления аккаунтов не получили», — сообщил сооснователь движения «Россия выбирает» Александр Закускин.

Движение «Россия выбирает» осуществляло наблюдение за выборами президента РФ 18 марта в рамках ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».

В период избирательной кампании портал «Национального общественного мониторинга» не раз подвергался сильнейшим хакерским атакам из-за границы, самой мощной из которых 19 марта удалось приостановить работу портала на три дня.