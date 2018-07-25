Среда, 25 Июля 2018 года
21:31:29 МСК

В Таджикистан вернулись более 92% граждан, обучающихся в зарубежных медресе

Политика

За границей остаются еще 284 человека

В Таджикистан вернулись более 92% граждан, обучающихся в зарубежных медресе
Коран

Душанбе, 25 июля 2018, 20:38 — REGNUM  В Таджикистан возвращены 3463 гражданина республики, которые проходили обучения в медресе за рубежом, сообщает 25 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на комитет по делам религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана.

По данным ведомства, на родину вернулись 92,4% граждан, обучающихся в религиозных учреждениях за рубежом. За границей остаются еще 284 человека. В комитете не уточнили, подлежат ли оставшиеся граждане возврату.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что 400 граждан республики, обучающихся в религиозных учебных заведениях с экстремистской направленностью за рубежом, будут возвращены на родину. Глава государства добавил, что в Таджикистан уже вернулись 3400 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исламизация Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить