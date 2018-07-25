В Таджикистан вернулись более 92% граждан, обучающихся в зарубежных медресе

Душанбе, , 20:38 — REGNUM В Таджикистан возвращены 3463 гражданина республики, которые проходили обучения в медресе за рубежом, сообщает 25 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на комитет по делам религии, регулирования народных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана.

По данным ведомства, на родину вернулись 92,4% граждан, обучающихся в религиозных учреждениях за рубежом. За границей остаются еще 284 человека. В комитете не уточнили, подлежат ли оставшиеся граждане возврату.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что 400 граждан республики, обучающихся в религиозных учебных заведениях с экстремистской направленностью за рубежом, будут возвращены на родину. Глава государства добавил, что в Таджикистан уже вернулись 3400 человек.