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Си Цзиньпин: В торговых войнах победителей не будет

Политика

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Си Цзиньпин: В торговых войнах победителей не будет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Йоханнесбург, ЮАР, 25 июля 2018, 20:01 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн. Об этом глава Китая заявил сегодня, 25 июля, в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

«Торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя. Те, кто идёт по этому пути, нанесут вред сами себе», — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что вновь о торговых войнах в мире заговорили после того, как президентом США стал республиканец Дональд Трамп.

Придя к власти, Трамп решил во что бы то ни стало добиться возврата американского капитала из Китая обратно в США. Для этого он решил ввести пошлины на ряд товаров, которые производятся в Китае. Пекин ответил своими пошлинами на товары из США.

Затем Трамп объявил о введении пошлин на сталь и алюминий, которые произведены за пределами США. Это привело к торговой войне США против Евросоюза, Канады, Мексики и ряда стран Латинской Америки.

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Торговые войны США
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