Арестованный в Италии экс-сенатор Кривицкий просил убежища во Франции

Рим, , 19:56 — REGNUM Арестованный в Италии бывший член Совета Федерации РФ от Новгородской области Дмитрий Кривицкий подал прошение о предоставлении ему политического убежища во Франции. Об этом, как сообщает huffingtonpost.it, заявил адвокат задержанного экс-сенатора Мауро Анетрини.

Прошение должно быть рассмотрено в начале ноября.

По словам адвоката, Кривицкий отправился во Францию после прекращения его полномочий на посту сенатора и после возбуждения в отношении него уголовного дела.

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Итальянские СМИ сообщают, что 26 июля в Венеции начнётся процесс по вопросу экстрадиции сенатора в Россию. Защитники беглого сенатора намерены этого не допустить и называют Кривицкого «политическим диссидентом».

»Кривицкий регулярно ездил в Италию, где, как он считал, он был в безопасности от политических преследований, с которыми он сталкивался, поскольку в качестве депутата парламента он голосовал против военных операций на Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными», — цитирует Анетрини ansa.it.

ИА REGNUM напоминает, что в Совете Федерации Дмитрий Кривицкий занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам и оппозиционную позицию по Украине и Крыму ранее никогда публично не высказывал. Он был выдвинут в Совет Федерации от Новгородской областной думы пятого созыва и занимал пост сенатора с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

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В ходе судебного процесса по громкому «дорожному делу» Новгородским районным судом было вынесено частное постановление в адрес руководителя Следственного комитета Российской Федерации с просьбой дать процессуальную оценку действиям Кривицкого. Следствие подозревает его в получении крупной взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ, речь идёт о сумме в 17 млн рублей. 3 марта 2017 года Кривицкий арестован заочно и находился в международном розыске.

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