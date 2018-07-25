СМИ Турции: Сирийские военные подводят тяжелое вооружение к зоне «Идлиб»

Анкара, , 19:55 — REGNUM Сирийские правительственные войска и проиранские отряды готовятся к захвату подконтрольного «сирийской оппозиции» района Байырбуджак на севере Сирии, сообщает 25 июля турецкое информагентство «Анадолу».

Агентство, ссылаясь на мнение командиров «оппозиции», утверждает, что для этого Дамаск подтягивает артиллерию и тяжелую технику.

Район Байырбуджак, включенный в зону деэскалации «Идлиб», позволяет контролировать дороги, ведущие из Турции в сирийскую провинцию Идлиб, где присутствуют и курдские отряды и формирования так называемых «туркоманов», лояльных Турции.

Напомним, против курдов Анкара непрерывно проводит военные операции.

Кроме того, информагентство «Анадолу» напоминает о несогласии Турции на урегулирование ситуации на севере Сирии силовым путем.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней российские военные отмечают активизацию обстрелов и рост нарушений режима прекращения огня со стороны непримиримых боевиков, эвакуировавшихся в зону «Идлиб» почти со всей территории Сирии.

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