Глава Киргизии и министр обороны Казахстана обсудили борьбу с терроризмом

Бишкек, , 20:04 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр обороны Казахстана, генерал-полковник Сакен Жасузаков обсудили военное и военно-техническое сотрудничество между странами, сообщили 25 июля в пресс-службе главы государства.

Жээнбеков отметил совместные меры по борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами для стран Туркестана. Жасузаков добавил, что стороны будут совместно отвечать на угрозу безопасности и готовить кадры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля военная делегация Казахстана посетила Киргизию впервые за 27 лет. Обсуждение военно-политической ситуации в регионе состоялось в генеральном штабе вооруженных сил Киргизии.

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