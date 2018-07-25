Власти Боснии готовы привлечь армию для борьбы с мигрантами

Сараево, , 20:02 — REGNUM Власти Боснии и Герцеговины намерены привлечь армию для контроля над нелегальной миграцией на границе с Сербией и Черногорией, 25 июля передает агентство Associated Press.

«Я планирую инициировать изменения в законодательстве… и развернуть армию с целью защиты наших границ», — заявил журналистам министр служб безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля в лагере беженцев вблизи города Велика-Кладуша в Боснии произошли крупные столкновения между нелегальными мигрантами. В битве беженцев участвовали десятки человек.

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