Новый глава избиркома Петербурга пока никого не увольняет

Санкт-Петербург, , 19:54 — REGNUM Новый председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко собирается возвращать доверие избирателей к городской системе выборов, но пока не намерен никого увольнять. Об этом он заявил журналистам вечером 25 июля, после своего избрания главой Горизбиркома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня глава ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала работу избиркома Северной столицы на протяжении последних шести лет, заявив, что после множества претензий и обвинений в фальсификациях люди, имеющие совесть, сами бы уволились из Горизбиркома.

Возглавивший городскую избирательную комиссию Виктор Миненко заявил, что приложит все усилия, чтобы избирательная система Петербурга вышла на высокий уровень открытости и доверия избирателей.

«Важно работать во взаимодействии с ЦИК, со всеми политическими партиями, профессиональным экспертами, общественными институтами и другими заинтересованными лицами», — сказал Миненко. «Важно укреплять доверие людей к избирательной системе Петербурга», — подчеркнул он.

«Я считаю, что петербургская избирательная система — она действительно отработана, отточена, и на сегодняшний день пока, по моему мнению, люди находятся на своих местах, исполняют свои обязанности, — заявил Миненко в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM о перспективах кадровых решений. — Но мне необходимо понять все обстоятельства, а дальше мы с вами встретимся, и я обязательно вас проинформирую».

Напомним, зампред ЦИК Николай Булаев сравнил «параллельную систему выборов» в Петербурге с деятельностью ОПГ, и глава ЦИК Элла Памфилова согласилась с ним в такой оценке, процитировав коллегу на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

«В этом надо разобраться, проверить все изложенные факты, в случае, если они подтвердятся, тогда соответствующие заинтересованные органы будут работать уже в рамках правового поля, каждый по своему направлению. Сейчас я бы не стал говорить о том, что это есть. Поскольку на прошлой работе я достаточно информирован о положении дел в городе, и таких сигналов ни от правоохранительных органов, ни от партий не поступало», — сказал Миненко, занимавший ранее пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу.

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Заметим, Элла Памфилова заявила, что Миненко выбрали по предложению полпредства президента в СЗФО, так как она искала «неангажированного» человека извне, хорошо знающего ситуацию в городе, который не позволит исполнительной, законодательной власти или кому бы то ни было еще влиять на избирательный процесс в Петербурге. Памфилова сообщила, что сейчас ГИК Петербурга фактически не контролирует нижестоящие комиссии, которые находятся под влиянием депутатов Заксобрания и прочих «местных начальников». По этому поводу у нее также есть «максимальные претензии» к куратору внутренней политики Смольного, вице-губернатору Константину Серову.

Напомним, Серов несколько лет назад боролся со спикером ЗакСа, главным петербургским единороссом Вячеславом Макаровым за пост спикера в парламенте и за должность секретаря регионального отделения «ЕР», но проиграл. Теперь же, судя по всему, он пытается вывести из-под влияния Макарова муниципалитеты и районные партячейки «ЕР», чему Макаров упорно сопротивляется.

В свою очередь, Элла Памфилова надеется, что Виктор Миненко избавит Горизбирком Петербурга от многочисленных командиров и лишних «указующих перстов». Однако пока Миненко очень дипломатичен в своих оценках. Чтобы узнать о каких-то подобных источниках влияния, ему сначала нужно поработать изнутри Горизбиркома, пояснил он.

«О влиянии и (его) пагубности мы поговорим позже. Сейчас я не стану делать выводы, но на сегодня пока очень сложно сказать — я еще не внутри, меня еще только пять минут как избрали председателем. <…> Говорить о таких вещах даже невозможно. Нужно изучить обстановку, будучи полноправным членом избирательной комиссии, которая имеет свою историю. Но хочу пояснить: Санкт-Петербургская избирательная комиссия является самостоятельным органом, и никакого давления здесь не должно быть», — подчеркнул Миненко.

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