Бывший глава Киргизии: окружение президента дискредитирует власть

Бишкек, , 20:05 — REGNUM Расправа над политическими оппонентами, развернутая окружением президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, дискредитирует органы государственной власти и борьбу с коррупцией в республике, заявил бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбев, сообщает 25 июля агентство «КирТАГ».

По словам экс-президента, решение Первомайского суда Бишкека о восстановлении в должности бывшего заместителя председателя государственной таможенной службы Райымбека Матраимова является местью бывшему политическому руководству.

Атамбаев считает, что арест бывших глав правительства Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова является местью за демонстрацию масштабов воровства в таможне.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Сапар Исаков уволил Райымбека Матраимова с поста первого заместителя председателя таможенной службы Киргизии. 25 июля Первомайский суд признал решение Исакова незаконным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии суд восстановил «Раима-миллиона» в должности замглавы таможни