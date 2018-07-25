Макфол лично попросит Белый дом не допускать Россию к допросам американцев

Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о намерении посетить Белый дом, чтобы лично обратиться к чиновникам администрации президента США с призывом не допустить допросов американских граждан с участием представителей России.

«Они не просто хотят допросить нас. Они считают, что мы преступники», — сказал экс-посол в эфире телеканала MSNBC.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с америакнским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки заявил о готовности российской стороны организовать допросы на взаимной основе российских и американских граждан по резонансным делам.

В Вашингтоне позднее заявили, что принимают данное предложение, однако рассчитывают, что двенадцать «российских разведчиков», обвиняемых по делу о вмешательстве в американские выборы, всё же прибудут на допрос в США.

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