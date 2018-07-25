Среда, 25 Июля 2018 года
19:55:14 МСК

Макфол лично попросит Белый дом не допускать Россию к допросам американцев

Политика

С предложением о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном по расследованию резонансных дел ранее выступил президент России Владимир Путин

Макфол лично попросит Белый дом не допускать Россию к допросам американцев
Paul Kehrer
Стул для допроса

Вашингтон, 25 июля 2018, 19:29 — REGNUM  Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил о намерении посетить Белый дом, чтобы лично обратиться к чиновникам администрации президента США с призывом не допустить допросов американских граждан с участием представителей России.

«Они не просто хотят допросить нас. Они считают, что мы преступники», — сказал экс-посол в эфире телеканала MSNBC.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с америакнским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки заявил о готовности российской стороны организовать допросы на взаимной основе российских и американских граждан по резонансным делам.

В Вашингтоне позднее заявили, что принимают данное предложение, однако рассчитывают, что двенадцать «российских разведчиков», обвиняемых по делу о вмешательстве в американские выборы, всё же прибудут на допрос в США.

Читайте также: Сенат США принял резолюцию против сотрудничества с РФ по взаимным допросам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить