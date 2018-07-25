МИД Ирана: «Америка должна забыть о переговорах под давлением»

Тегеран, , 19:48 — REGNUM Исламская Республика Иран не пойдет на переговоры под давлением Соединенных Штатов, 25 июля передает агентство Reuters.

«Америка должна навсегда забыть идею односторонних переговоров под давлением», — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из «ядерной сделки» с Ираном. В настоящий момент США ужесточают санкции против Исламской Республики и её контрагентов.

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