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МИД Ирана: «Америка должна забыть о переговорах под давлением»

Политика

США ужесточают санкции против Исламской республики и её контрагентов

МИД Ирана: «Америка должна забыть о переговорах под давлением»
Tasnim News Agency
Бахрам Кассеми

Тегеран, 25 июля 2018, 19:48 — REGNUM  Исламская Республика Иран не пойдет на переговоры под давлением Соединенных Штатов, 25 июля передает агентство Reuters.

«Америка должна навсегда забыть идею односторонних переговоров под давлением», — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из «ядерной сделки» с Ираном. В настоящий момент США ужесточают санкции против Исламской Республики и её контрагентов.

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Противостояние Ирана и США
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